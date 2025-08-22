Еліна Світоліна та Гаель Монфіс взяли участь у виставковому парному матчі.

Перша ракетка України та її чоловік-француз у ніч на 22 серпня вийшли на корт арени Артура Еша, де проходять зустрічі Відкритого чемпіонату США, та провели парний поєдинок у розважальному заході під назвою Stars of the Open.

Світоліна та Монфіс здобули перемогу з рахунком 14:12 над італійським дуетом Флавія Пеннетта / Флавіо Коболлі.

Stars of the Open-2025

Жуан Фонсека (Бразилія) / Хуан Мартін Дель Потро (Аргентина) – Енді Роддік / Алекс Мікельсен (США) – 11:9

Вінус Вільямс / Джон Макінрой (США) – Коко Гофф / Андре Агассі (США) – 12:10

Еліна Світоліна (Україна) / Гаель Монфіс (Франція) – Флавія Пеннетта / Флавіо Коболлі (Італія) – 14:12

Бетані Маттек-Сандс / Кейсі Рацлафф (США) – Дана Метісон / Джек Сок (США) – 10:8

Організатори Stars of the Open частину доходу від продажу квитків піде на підтримку USTA Foundation - національної благодійної організації, яка забезпечує тенісні та освітні програми для малозабезпечених спільнот.

