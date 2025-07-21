Еліна Світоліна залишається першою ракеткою України. Вона у новому рейтингу WTA посідає 13-те місце, маючи 2794 залікові пункти. Українка покращила свою позицію на один рядок.

Ястремська знялася з престижного турніру, де мала бути третьою сіяною – українка має проблеми з документами

Другий номер серед українок у Марти Костюк – вона, як і до цього, є 27-ю ракеткою планети.

Даяна Ястремська досягла прогресу на шість місць – у неї у світовому реєстрі 33-тя позиція.

Варто відзначити Дарію Снігур, яка повернулася до топ-200. До цього рубежу наближається й Анастасія Соболєва – вона поки що 216-та, але покращила свою позицію на 17 рядків.

Топ-10 українських тенісисток у рейтингу WTA

У першій десятці світового реєстру не відбулося жодної зміни. До трійки найкращих входять Аріна Соболенко, Коко Гофф та Іга Свьонтек.

Топ-10 рейтингу Жіночої тенісної асоціації

Стародубцева у другому матчі за один день розгромно перемогла та вийшла до основи великого турніру