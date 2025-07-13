Українські тенісистки за виступи на Вімблдонському турнірі сумарно отримали більше півмільйона фунтів.

Еліна Світоліна та Даяна Ястремська єдиними з українських тенісисток вийшли до третього кола трав'яного мейджора. Як наслідок, вони заробили більше за інших представниць України – по 152 тисячі фунтів.

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Ястремська також виступала в парному розряді, де зіграла лише одну зустріч. Вона принесла Даяні ще 8 250 фунтів.

Юлія Стародубцева покинула Вімблдон-2025 після другого раунду. За свій виступ вона отримала від організаторів 99 тисяч фунтів.

Марта Костюк з основної сітки одиночного розряду вилетіла першою з українок. Вона заробила 66 тисяч фунтів. Також вона потім провела дві зустрічі в парному розряді, що принесло їй разом з партнеркою 26 тисяч фунтів.

Олександра Олійникова та Дар'я Снігур, які не змогли потрапити в основу через кваліфікацію, отримали чеки відповідно на 15 500 (за перше коло відбору) і 26 000 (за друге коло у кваліфікації) фунтів.

Людмила Кіченок у дуеті з Еллен Перес залишила Вімблдон в 1/8 фіналу і заробила разом із партнеркою 43 750 фунтів. У парі також виступали Надія Кіченок і Стародубцева, але програли вони вже в першому раунді – це принесло їм на двох 16 500 фунтів.

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