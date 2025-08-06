Світоліна, Ястремська та інші українки дізналися суперниць на супертурнірі в Цинциннаті напередодні US Open
Чотири представниці України поведуть боротьбу за трофей на турнірі серії WTA 1000.
Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева стали учасницями жеребкування елітного хардового турніру, який відбудеться в Цинциннаті (США) напередодні проведення Відкритого чемпіонату США.
Світоліна і Костюк могли там бути – відомі обидві пари півфіналу великого турніру в Монреалі
Світоліна виступатиме під десятим номером посіву і візьме старт із другого раунду. Вона зустрінеться з переможницею матчу Аліша Паркс (США) – Барбора Крейчикова (Чехія).
Костюк отримала 25-й номер серед сіяних. Вона, як і Світоліна, також стартуватиме з другого раунду. Там на неї чекатиме або Татьяна Марія з Німеччини, або одна з переможниць кваліфікації.
Ястремська з 32-м номером посіву теж вийде на старт не в першому раунді, а в другому – тобто, в 1/32 фіналу. Даяна зіграє або з Енн Лі (США), або з кимось із кваліфікації.
Стародубцева єдиною з українок почне виступи з 1/64 фіналу і зіграє проти однієї з переможниць кваліфікації.
Турнір WTA 1000 у Цинциннаті візьме старт 7 серпня. Його чинною чемпіонкою є Аріна Соболенко.
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