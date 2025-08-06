Чотири представниці України поведуть боротьбу за трофей на турнірі серії WTA 1000.

Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева стали учасницями жеребкування елітного хардового турніру, який відбудеться в Цинциннаті (США) напередодні проведення Відкритого чемпіонату США.

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Світоліна виступатиме під десятим номером посіву і візьме старт із другого раунду. Вона зустрінеться з переможницею матчу Аліша Паркс (США) – Барбора Крейчикова (Чехія).

Костюк отримала 25-й номер серед сіяних. Вона, як і Світоліна, також стартуватиме з другого раунду. Там на неї чекатиме або Татьяна Марія з Німеччини, або одна з переможниць кваліфікації.

Ястремська з 32-м номером посіву теж вийде на старт не в першому раунді, а в другому – тобто, в 1/32 фіналу. Даяна зіграє або з Енн Лі (США), або з кимось із кваліфікації.

Стародубцева єдиною з українок почне виступи з 1/64 фіналу і зіграє проти однієї з переможниць кваліфікації.

Турнір WTA 1000 у Цинциннаті візьме старт 7 серпня. Його чинною чемпіонкою є Аріна Соболенко.

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