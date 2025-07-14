Еліна Світоліна залишається першою ракеткою України. Втім, у світовому реєстрі вона з 13-ї позиції перейшла на 14-ту. Нагадаємо, на Вімблдоні-2025 українка дійшла до третього кола, де поступилася Елізе Мертенс з Бельгії.

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Також один крок назад у рейтингу зробила Марта Костюк. Вона є 27-м номером у рейтингу WTA.

Даяна Ястремська, яка, як і Світоліна, на Вімблдоні-2025 провела три зустрічі, піднялася на три позиції та посідає на сьогодні 39-те місце.

Юлія Стародубцева та Ангеліна Калініна зробили відкат назад. Для Калініної падіння вже є нормою – вона втрачає позиції у кожному новому рейтингу. Натомість Олександра Олійникова піднялася на 23 місця та посідає зараз 170-ту позицію. Дарія Снігур втратила 39 рядків – вона випала з топ-200 (201-е місце).

Топ-10 українських тенісисток у рейтингу WTA

Першим номером світового рейтингу залишається Аріна Соболенко. Друга позиція в американки Коко Гофф. До трійки найкращих увірвалася представниця Польщі Іга Свьонтек – чемпіонка Вімблдону-2025. Фіналістка трав’яного мейджора Аманда Анісімова піднялась у топ-10 – вона посідає сьому позицію.

Топ-10 світового рейтингу

Світоліна, Ястремська та інші українки дізналися свій заробіток на Вімблдоні-2025 – Еліна та Даяна заробили найбільше