Перша ракетка України Еліна Світоліна перебуває серед провідних тенісисток світу, починаючи з лютого 2013 року, коли їй було 18 років, повідомляє Великий теніс України.

За весь цей час Світоліна випадала з першою сотні світового рейтингу лише у 2022 році, коли була вагітна та робила паузу у кар’єрі.

Українка з 600 тижнів у світовому топ-100 одразу 218 тижнів провела у першій десятці.

Найвищою позицією Еліни Світоліною у рейтингу Жіночої тенісної асоціації є 3-те місце. Це рекорд України, як для жіночого, так і для чоловічого тенісу. Вона посідала цю позицію 11 вересня 2017 року.

