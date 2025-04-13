Світоліна в очних зустрічах проти представниць збірних Польщі та Швейцарії здобула свою 16 та 17 перемоги у складі збірної України, повідомляє Суспільне.

Світоліна здобула другу перемогу для України в Кубку Біллі Джин Кінг – попереду вирішальна битва зі Швейцарією

Таким чином, Еліна повторила досягнення Олени Татаркової (виступала в 1994-2004 роках), яка була рекордсменкою збірної України за кількістю перемог – 17. Загалом, топ-5 збірної України за кількістю перемог виглядає наступним чином:

1-2. Олена Татаркова (1994-2004 роки) – 17 перемог (24 матчі).

1-2. Еліна Світоліна (2012 – дотепер) – 17 перемог (26).

3. Альона Бондаренко (2002-2010) – 15 перемог (24).

4. Леся Цуренко (2011 – дотепер) – 12 перемог (28).

5. Катерина Володько (2010-2018) – 11 перемог (21).

До слова, Світоліна матиме шанс перевершити рекорд вже у цьому році – у стадії "файналз" (неофіційному чемпіонаті світу). Також Еліна близька і до ще одного досягнення – найбільшої кількості ігор у складі збірної України. Наразі в неї 26 поєдинків, тоді як лідером є Леся Цуренко – 28.