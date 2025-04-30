Еліна Світоліна завдяки перемозі над Марією Саккарі повторила рідкісне досягнення в жіночому тенісі.

Перша ракетка України Еліна Світоліна повторила не тільки свій персональний рекорд за кількістю виграних матчів поспіль, але й замахнулася на світовий рекорд.

Світоліна здобула 10-ту суху перемогу поспіль і оновила рекорд – у чвертьфіналі турніру вона може зустрітися з росіянкою

Тільки три тенісистки до українки змогли у XXI столітті виграти 10 матчів поспіль у два сети на ґрунтовому покритті. Серед них Флавія Пеннетта, Бернарда Пера та легендарна Серена Вільямс, передає OptaAce.

Вже 30 квітня Світоліна може здобути одинадцяту суху перемогу поспіль, якщо здолає у чвертьфіналі мадридського тисячника японку Моюку Учідзіму.

Додамо, що українська тенісистка не програє з 25 березня, коли її перемогла друга ракетка світу Іга Свьонтек.

10 - Elina Svitolina is the fourth player this Century to win 10 consecutive completed clay court matches (BJK included) in straight sets after Serena Williams, Flavia Pennetta and Bernarda Pera. Marching.#MMOPEN | @MutuaMadridOpen @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/X6Uq4ou3Ql — OptaAce (@OptaAce) April 29, 2025

Світоліна прокоментувала свій новий рекорд і розповіла, як пережила блекаут в Іспанії