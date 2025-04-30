Світоліна вписала своє ім'я в історію тенісу – тепер українка на одному рівні з Сереною Вільямс
Еліна Світоліна завдяки перемозі над Марією Саккарі повторила рідкісне досягнення в жіночому тенісі.
Перша ракетка України Еліна Світоліна повторила не тільки свій персональний рекорд за кількістю виграних матчів поспіль, але й замахнулася на світовий рекорд.
Світоліна здобула 10-ту суху перемогу поспіль і оновила рекорд – у чвертьфіналі турніру вона може зустрітися з росіянкою
Тільки три тенісистки до українки змогли у XXI столітті виграти 10 матчів поспіль у два сети на ґрунтовому покритті. Серед них Флавія Пеннетта, Бернарда Пера та легендарна Серена Вільямс, передає OptaAce.
Вже 30 квітня Світоліна може здобути одинадцяту суху перемогу поспіль, якщо здолає у чвертьфіналі мадридського тисячника японку Моюку Учідзіму.
Додамо, що українська тенісистка не програє з 25 березня, коли її перемогла друга ракетка світу Іга Свьонтек.
Світоліна прокоментувала свій новий рекорд і розповіла, як пережила блекаут в Іспанії