Еліна Світоліна та Жиль Тайхман продовжили битву України і Швейцарії у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг. Рахунок та звіт про матч читайте в цій новині.

Кубок Біллі Джин Кінг, кваліфікація

Швейцарія – Україна – 1:1

Жиль Тайхман (WTA № 96) – Еліна Світоліна (WTA № 18) – 0:2 (4:6, 2:6)

Одна перемога все ще виводила Україну на перший в її історії фінальний етап Кубка Біллі Джин Кінг. Після невдачі Марти Костюк ця відповідальність перейшла на плечі першого номера нашої збірної – Еліни Світоліної. Суперницею виступила Жиль Тайхман, яка в рейтингу WTA поступалась 78 позиціями.

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Перші 8 подач минули без брейків, а потім Світоліна нарешті підловила швейцарку. Тайхман відразу могла відповісти, однак стала жертвою підступного рикошету від троса! Еліна перепросила, забрала гейм і перший сет.

Другий стартував з трьох брейків поспіль – Світоліна попереду 2:1. Еліна впевнено захопила ініціативу та довела справу до 6:2. Україна вперше зіграє на Кубку Біллі Джин Кінг! Останній, парний матч сестер Кіченок проти Бандеккі/Ньоф сьогодні стає напівтовариським.