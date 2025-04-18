WTA 250, Руан (Франція), 1/4 фіналу

Еліна Світоліна (Україна, WTA № 18) – Джессіка Бузас Манейро (Іспанія, WTA № 73) – 6:3, 6:2

Світоліна розбила іншу українку та вийшла у чвертьфінал WTA 250 у Руані

Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла у півфіналу грунтового турніру WTA 250 у Руані. У 3-му раунді наша землячка за 1 годину і 20 хвилин розібралась з іспанкою Джессікою Бузас Манейро. Це була друга зустріч суперниць – минулого сезону українка була сильнішою на тисячнику в Цинциннаті.

Цікаво, що для Світоліної це буде 46-й півфінал у кар'єрі й перший із січня 2024 року – тоді в Окленді вона дійшла до фіналу, де поступилася американці Коко Гофф.

Наступною суперницею Еліни буде 90-й номер світової класифікації – румунка Єлена-Габріела Русе. Попередні два очних протистояння між ними завершилися перемогами українки – у Чикаго-2023 і К'яссо-2021. Матч відбудеться у суботу, 19 квітня.

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