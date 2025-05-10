WTA 1000, Рим, грунт, третє коло

Еліна Світоліна (Україна, WTA №14) – Гейлі Баптіст (США, WTA №90) – 6:4, 3:6, 6:4

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Поєдинок склався вкрай непросто для першої ракетки України. У першому сеті Світоліна поступалася 0:2, але змогла виправити ситуацію та виграти його 6:4. Друга партія виявилася ще важчою – Еліна виграла перший гейм лише за рахунку 0:5 та не змогла наздогнати суперницю. У вирішальному сеті краще виступила українка та оформила вихід до 1/8 фіналу.

За гру Світоліна тричі подала навиліт, зробила 8 подвійних помилок та 6 брейків. Гейлі Баптіст виконала 3 ейси, 7 разів помилилася на подачі та зробила 5 брейків.

Це була перша зустріч між Світоліною та Баптіст. У наступному колі Еліна Світоліна зіграє проти іншої американки, Даніель Коллінз (WTA №29), яка вибила з боротьби чинну чемпіонку турніру в Римі Ігу Свьонтек (WTA №2) з Польщі.

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