Світоліна з донькою

Сьогодні (12 вересня) першій ракетці України виповнився 31 рік. Світоліна в соцмережах лаконічно привітала сама себе: "Глава 31 починається сьогодні". У коментарях приєднуються багато зірок, друзів та фанатів.

Кар'єра і життя Еліни насичене багатьма видатними моментами:

– виграла 18 одиночних та 2 парні турніри рівня WTA. Зокрема, престижний Підсумковий турнір у 2018 році;

– здобула бронзу Олімпіади-2020 у Токіо, що стало першою медаллю в історії України на тенісних змаганнях Ігор;

– неодноразово входила до топ-5 світового рейтингу, а найвищою була третя позиція;

– згідно з даними WTA, загальні призові Світоліної вже зараз перевищують 26,5 млн доларів. Також українка має контракти з топовими брендами (Adidas, Hublot, Diadem тощо).

– у липні 2021-го вийшла заміж за іншого зіркового тенісиста – француза Гаеля Монфіса. 15 жовтня 2022 року Світоліна народила донечку Скай, після чого брала паузу в кар’єрі, але в 2023-му успішно повернулась до змагань;

– Еліна активно підтримує Україну, бере участь у різноманітних благодійних проектах. У 2019 році заснувала фонд Elina Svitolina Foundation для розвитку тенісу та підтримки молодих талантів;

– не тисне руку "нейтральним" тенісисткам з Росії та Білорусі, які замовчують злочини своїх держав проти України.