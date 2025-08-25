Українська тенісистка Даяна Ястремська вийде на корт у Нью-Йорку о 18:00 за київським часом. Вона першим запуском на корті №6 зустрінеться із так званою "нейтральною" Анастасією Павлюченковою.

Стародубцева без шансів завершила боротьбу на старті US Open – "нейтралка" з Росії пройшла далі

На першу ракетку України Еліну Світоліну чекає зустріч з Анною Бондар з Угорщини на центральному корті мейджору. Тенісистки мають зіграти четвертим запуском, орієнтовний час початку їхнього матчу – не раніше 23:30 за київським часом.

Нагадаємо, що в ніч на 25 серпня Юлія Стародубцева першою з представниць України розпочала боротьбу на US Open – програла у першому раунді Анні Блінковій у двох сетах (3:6, 1:6).

147-та ракетка світу відправила додому сіяну "нейтралку" з Росії – перша сенсація на US Open-2025