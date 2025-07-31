Еліна Світоліна взяла старт, а Юлія Стародубцева провела другу зустріч на великому представницькому турніру у Канаді. Результати та звіти – у цій новині "Футбол 24+".

WTA 1000, Монреаль (Канада), хард, 1/32 фінала

Камілла Рахімова (WTA № 62) – Еліна Світоліна (Україна, WTA № 13) – 5:7, 2:6

Юлія Стародубцева (Україна, WTA № 73) – Магдалена Френх (Польща, WTA № 25) – 6:1, 6:1

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Світоліна провела першу зустріч на турнірі – її суперницею стала так звана "нейтральна" росіянка Камілла Рахімова. У першому сеті Еліна вела у рахунку 5:1, але віддала чотири гейми поспіль. Однако українка втримала партію та перемогла у ній 7:5. Після цього Світоліна зіграла дуже впевнено у другому сеті та перемогла у ньому 6:2.

У наступному раунді – 1/16 фіналу – на Еліну Світоліну чекає ще одна "нейтралка" Анна Калінская.

Стародубцева зійшлася на корті з 21-ю ракеткою турніру Магдаленою Френх з Польщі та здобула дуже впевнену перемогу у двох партіях. Суперниця за 1 годину 10 хвилин змогла забрати у Юлії лише два гейми.

Українка взяла у представниці Польщі реванш за поразку на турнірі у Вашингтоні, яка мала місце тиждень тому. Наступною суперницею Стародубцевої буде Клара Таусон з Данії (WTA № 19), яка посіяна під 16-м номером.

Нагадаємо, що на турнірі у Монреалі досі виступають всі українки, які були заявлені, а саме – не лише Світоліна й Стародубцева, а і Марта Костюк з Даяною Ястремською.

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