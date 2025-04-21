Чотири українські тенісистки поборються за нагороди в Мадриді на турнірі WTA 1000.

Еліна Світоліна, Марта Костюк, які є сіяними, а також Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна виступатимуть в Мадриді в основі турніру WTA 1000.

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Світоліна розпочне турнір з другого кола, де зіграє проти переможниці пари Жаклін Крістіан (Румунія)/Соней Картел (Велика Британія). Марта Костюк, яка вперше потрапила на турнір, протистоятиме Сюзан Ламменс (Нідерланди) або Еммі Радукану (Велика Британія).

Даяні Ястремській ще доведеться почекати результатів кваліфікації, щоб дізнатися ім'я суперниці. Ангеліна Калініна у першому раунді зіграє проти Ірини-Камелії Бегу (WTA №74).

Крім того, у кваліфікації турніру візьмуть участь Юлія Стародубцева, яка протистоятиме Хло Паке, і Діана Снігур, як зіграє з аргентинкою Марією Карле.

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