Перша ракетка України має намір більше часу проводити в Україні у перерві між турнірами, а також тоді, коли завершить свої професійні виступи. Щоб не бути у Києві без даху над головою, Світоліна вирішила купити квартиру – вона розташована в одному з найвищих хмарочосів України.

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"Я завжди думаю на кілька кроків вперед. Є бажання більше часу перебувати в Україні, коли вже завершу професійну кар'єру. Давно хотіла знайти тут затишне місце. Дуже рада, що придбала квартиру в Києві. Коли я сюди зайшла, відразу зрозуміла, що це може бути моїм місцем", – цитує Світоліну NV.

За словами Еліни, її нова квартира нагадує ту, де вона свого часу жила з мамою у Харкові. У ЖК є спортивний комплекс, яким вона може користуватися за потреби. А тренується Світоліна майже кожен день, бо цього вимагає професійне ставлення до розвитку кар'єри. Тенісистка також розповіла, що поки не зустріла своїх сусідів, але сама потроху вже починає звикати до своєї смарт-квартири.

"У мене була дуже маленька квартира. Поряд з будинком були тенісні корти. Це було місце, де ти поспав і пішов далі тренуватися", – згадує Еліна.

Як відомо, Еліна Світоліна в останньому рейтингу Жіночої тенісної асоціації посідає 13-те місце.

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