US Open 2025. 1/64 фіналу

Анна Бондар (Угорщина, WTA № 97) – Еліна Світоліна (Україна, WTA № 15) – 6:2, 6:4

Ястремська вилетіла з US Open – українка в запеклому матчі поступилася росіянці

Перша ракетка України Еліна Світоліна не змогла подолати перше коло US Open, програвши на старті представниці Угорщини Анні Бондар, яка у світовій класифікації йшла 97-ю. Гра тривала 1 годину 41 хвилину і завершилася з рахунком 2:0 на користь мадярки. Це була вже третя зустріч суперниць (всі відбулись у 2025 році) – на Ролан Гаррос і Вімблдоні кращою була українка.

Світоліна впевнено взяла дві свої перші подачі, повела 2:1, однак не реалізувала п'ять брейк-пойнтів і після цього її гра остаточно розвалилась. До кінця партії Еліна не взяла більше жодного гейму – 2:6. У другій партії Еліна, здавалось, зможе оформити камбек – з рахунку 1:5 вона відігралась до 4:5. На жаль, на цьому фарт українки закінчився.

Світоліна за гру 2 рази подала навиліт, зробила 8 подвійних помилок та 1 брейк з 9 можливостей. У її суперниці 2 ейси, 2 помилки на подачі та 4 брейки.

Цікаво, що Еліна вперше за сім років Еліна не зуміла подолати перше коло на мейджорах. Востаннє вона вилетіла зі слему в стартовому поєдинку на Вімблдоні-2018, коли програла Татьяні Марії.

Наступною суперницею Бондар буде Марія Саккарі з Греції (WTA № 64), яка в 1/64 фіналу впоралася з Татьяною Марією з Німеччини (WTA № 42).

Нагадаємо, Світоліна стала вже сьомою представницею України, яка завершила виступи на цьогорічному US Open. Раніше Юлія Стародубцева вилетіла від росіянки Анни Блінкової, а Даяна Ястремська поступилась її землячці Анастасії Павлюченковій. Кваліфікацію не змогли подолати Дарія Снігур, Олександра Олійникова, Анастасія Соболєва та Віталій Сачко.

У вівторок, 26 серпня, на Відкритому чемпіонаті США стартує остання українка – Марта Костюк.