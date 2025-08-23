Еліна опублікувала допис в Instagram, у якому розповіла, яке для неї значення має синьо-жовтий стяг.

"Для мене Державний прапор – це символ любові до своєї країни та сили, що об’єднує й надихає. У моменти найбільших перемог я з особливою гордістю підіймаю його, щоб нагадати всьому світу, хто ми є і за які цінності боремося", – написала Світоліна.

До слова, 25 серпня Еліна розпочне виступи на US Open-2025. У першому колі турніру Світоліна зустрінеться з представницею Угорщини Анною Бондар (WTA № 96). Наразі Еліна Світоліна посідає 13-те місце у світовому рейтингу тенісисток.

