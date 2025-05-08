WTA1000, Рим (Італія), ґрунт, 1/32 фіналу

Еліна Світоліна (Україна, WTA №14) – Джессіка Бузас Манейро (Іспанія, WTA №72) – 2:0 (6:4, 7:6)

На користь Світоліної? З супертурніру в Римі знялися 10-та ракетка світу та екс-другий номер рейтингу

Перша ракетка України вирішила швидко повернутися на корт після прикрої поразки у півфіналі мадридського "тисячника". В 1/32 фіналу WTA1000 у Римі Еліна Світоліна зустрічалася з іспанкою Джессікою Бузас Манейро.

Старт першої партії видався важким для українки: після 4 геймів Світоліна програвала 1:3. Але Еліна швидко взяла себе в руки й перевернула гру на свою користь – 6:4 у сеті за українкою.

Другий сет Світоліна розпочала чудово, забравши чотири з п'яти геймів. Але далі першій ракетці України перестало щастити. Еліна почала допускати банальні помилки й збирати подвійні фоли на подачі. Так 4:1 на користь Світоліної перетворився на 5:4 для Бузас Манейро. Зрештою рахунок у сеті став 6:6 і справа дійшла до тай-брейку. Там вже українка не залишила суперниці шансу – 7:2, далі в турнірі крокує Світоліна.

В наступному раунді турніру українська тенісистка зустрінеться з представницею США Хейлі Баптіст (WTA №90), яка здолала "нейтральну" Людмилу Самсонову (WTA №21).

Свьонтек розправилась з італійкою на турнірі WTA1000 – відео розгрому від другої ракетки світу