"Це чудовий турнір для мене. Нарешті я добре граю тут, в Мадриді. Я насолоджуюся грою на цих кортах, ґрунт настільки гладенький, просто ідеальний. Так що, так, я насолоджуюся своїм виступом.

Світоліна розірвала сенсаційну суперницю в 1/4 "тисячника" в Мадриді й чекає на Костюк у півфіналі

Думаю, що моя подача працює дуже добре. Я дуже задоволена тим, як подаю тут в останні декілька днів, а також як я подавала минулого тижня. Так, просто відчуваю, що моя гра на відмінному рівні. Кожен день мені потрібно вносити тактичні корективи залежно від суперниці, але загалому я задоволена своїм рівнем.

Як мені вдається поєднувати все: бути тенісисткою, мамою, займатися власним фондом? Так, у мене багато справ. Я черпаю енергію, мотивацію від людей. Коли я повертаюся в Україну, я отримую стільки енергії від усіх людей, які там зараз, які переживають важкі часи. Я просто намагаюся підбадьорити їх і принести для України кілька перемог", – сказала Світоліна у післяматчевому інтерв'ю.

Нагадаємо, наступною суперницею Еліни буде переможниця матчу Марта Костюк – Аріна Сабалєнко.

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