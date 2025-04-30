Світоліна розкрила секрет успішних виступів у Мадриді – українка оновила особистий рекорд
Перша ракетка України Еліна Світоліна поділилася емоціями від перемоги над Моюкою Учідзімою у чвертьфіналі ґрунтового турніру WTA 1000 у Мадриді.
"Це чудовий турнір для мене. Нарешті я добре граю тут, в Мадриді. Я насолоджуюся грою на цих кортах, ґрунт настільки гладенький, просто ідеальний. Так що, так, я насолоджуюся своїм виступом.
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Думаю, що моя подача працює дуже добре. Я дуже задоволена тим, як подаю тут в останні декілька днів, а також як я подавала минулого тижня. Так, просто відчуваю, що моя гра на відмінному рівні. Кожен день мені потрібно вносити тактичні корективи залежно від суперниці, але загалому я задоволена своїм рівнем.
Як мені вдається поєднувати все: бути тенісисткою, мамою, займатися власним фондом? Так, у мене багато справ. Я черпаю енергію, мотивацію від людей. Коли я повертаюся в Україну, я отримую стільки енергії від усіх людей, які там зараз, які переживають важкі часи. Я просто намагаюся підбадьорити їх і принести для України кілька перемог", – сказала Світоліна у післяматчевому інтерв'ю.
Нагадаємо, наступною суперницею Еліни буде переможниця матчу Марта Костюк – Аріна Сабалєнко.
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