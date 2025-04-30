WTA 1000, Мадрид, грунт, одиночний розряд, 1/4 фіналу

Моюка Учідзіма (Японія, WTA № 56) – Еліна Світоліна (Україна, WTA № 17) – 2:6, 1:6

Завацька невдало стартувала на 100-тисячнику ITF у Німеччині – 152-га ракетка світу взяла реванш за нещодавню поразку

Українська тенісистка Еліна Світоліна здобула чергову перемогу на грунтовому турнірі в іспанському Мадриді. Наша землячка розгромила 56-ту ракетку світу Моюку Учідзіму і вийшла у півфінал. До слова, японка ніколи не доходила до цієї стадії на "тисячниках", однак у Мадриді вже встигла обіграти Жабер, Пегулу та Александрову.

У стартовому геймі зустрічі Світоліна віддала свою подачу, але дуже швидко заволоділа перевагою і впевнено закрила за собою поєдинок. Це була друга зустріч суперниць – обидві за українкою.

Варто зазначити, що для Світоліної ця перемога стала одинадцятою поспіль – усі матчі українка виграла у два сети (оновлення її особистого рекорду). На рівні турнірів WTA 1000 вона вперше за 4 роки зіграє у півфіналі.

Суперниця Еліни визначиться у чвертьфіналі між Мартою Костюк та першою ракеткою світу Аріною Сабалєнко.

Нагадаємо, на старті іспанського "тисячника" Світоліна легко перемогла британку Сонай Картал, у третьому колі була сильнішою за казахську спортсменку Єлену Рибакіну, а в 1/8 фіналу розібралася з грекинею Марією Саккарі.

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