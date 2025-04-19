Еліна Світоліна зробила черговий впевнений крок до перемоги на турнірі WTA 250 в Руані.

WTA 250, Руан (Франція), ґрунт, 1/4 фіналу

Еліна Світоліна (Україна, WTA № 18) – Елена Габріела Русе (Румунія, WTA № 90) – 2:0 (6:0, 6:2)

Світоліна на попередніх трьох стадіях турніру не віддала жодного сета і була очевидною фавориткою півфіналу. Суперниця – румунка Елена Габріела Русе, яка відстає на 72 позиції в рейтингу та раніше без особливих шансів програла українці дві очні зустрічі.

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Старт навіть перевершив очікування – Світоліна забрала перший сет під нуль! Русе припускалася дитячих помилок і легко віддавала Еліні свої подачі. Після відпочинку румунка трішки зібралася, нав'язуючи першій сіяній турніру бодай якусь боротьбу. 4 гейми минули без брейків, але потім на корті знову була лише українка – 6:2. Еліна поставила крапку розкішним ейсом і розіграє титул Руана.

У завтрашньому фіналі Світоліна виступить проти третьої сіяної – сербки Ольги Даніловіч. Початок о 16:00 за київським часом.