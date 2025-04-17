Українське дербі між Ангеліною Калініною та Еліною Світоліною на турнірі WTA 250 у Руані завершився впевненою перемогою останньої.

WTA 250. Руан. Одиночний розряд. 1/8 фіналу

Еліна Світоліна (Україна) – Ангеліна Калініна (Україна) – 2:0 (6:4, 6:0)

Після перемоги над швейцаркою Жіль Тайхманн на Світоліну (18-та в рейтингу WTA) очікувала співвітчизниця – Ангеліна Калініна (65-та в рейтингу WTA). Матч вийшов досить простим для першої ракетки України, яка перемогла у двох сетах з рахунками 6:4 та 6:0.

Світоліна з перемоги дебютувала в Руані, вдруге за тиждень розбивши 96-ту ракетку світу – попереду дуель з Калініною

Додамо, що ця зустріч стала четвертою між Світоліною та Калініною – в усіх перемагала Еліна. У чвертьфіналі Світоліна очікуватиме на переможницю матчу між Джессікою Бузас Манейро (73, Іспанія) та Варварою Грачовою (67, Франція).

Ястремська разом зі своєю кривдницею зупинилась за крок від півфіналу в Штутгарті – до камбеку було зовсім близько