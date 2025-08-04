Еліна Світоліна та Аманда Анісімова провели зустріч 1/8 фіналу турніру WTA 1000 у Монреалі. Результат і звіт про поєдинок – у цій новині "Футбол 24+".

WTA 1000, Монреаль (Канада), хард, 1/8 фіналу

Аманда Анісімова (США, WTA № 7) – Еліна Світоліна (Україна, WTA № 13) – 4:6, 1:6

Ястремська програла екс-росіянці – у чвертьфіналі тисячника за Даяну буде мститися Костюк

У першому сеті за рахунку 1:1 Світоліна програла свій гейм, але одразу відповіла суперниці брейком і не дозволила Анісімовій піти у відрив. У десятому геймі українка потужно зчепилася з представницею США і з другого сетбола забрала партію.

У другому сеті Анісімова спробувала перехопити ініціативу. У третьому геймі на подачі Світоліної вона робила все можливе, щоб домогтися брейка. За 40:0 на користь Еліни американка повернулася в гру. У підсумку дівчата розіграли в геймі одразу 21 очко, українка відіграла три брейк-пойнти і все ж забрала гейм. Після цього Еліна виграла чотири гейми поспіль і впевнено перемогла у зустрічі.

У чвертьфіналі Світоліна зустрінеться з колишньою першою ракеткою світу і чемпіонкою чотирьох мейджорів Наомі Осакою.

Костюк, Ястремська та Стародубцева стали співавторками крутого рекорду сезону WTA