"Я дуже задоволена цим виступом. Що я можу сказати про вчорашню ситуацію зі світлом? Це було досить складно. Думаю, що мені пощастило, тому що я залишалася в готелі. Але треба було дійсно розслабитися і просто сприйняти це як вихідний день.

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Чим я займалася, коли зникла електроенергія? Я була в місті, була в одному з магазинів. Потім довелося думати, як дістатися до готелю. Я вже почала думати, що запізнюся на свій матч. Коли я була в готелі, то побачила, яка ситуація, поговорила з тренером і пішла спати. Ось так проспала до вечора.

У чому секрет моєї успішної серії? Я намагаюся багато працювати, щоб вийти на свій рівень. Я дуже рада, що мені так швидко вдалося це зробити на ґрунті, тому що, звісно, перехід з харду на ґрунт – це непросто. Але, так, я задоволена своєю грою і намагаюся налаштовуватися на кожен конкретний матч", – цитує Еліну Світоліну BTU.

Додамо, що у чвертьфіналі Madrid Open WTA 1000 українка зустрінеться з японкою Моюкою Учідзімою, яка здолала в 1/8 росіянку Александрову.

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