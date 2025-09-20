"Чи я вважаю, що 16-хвилинний гейм у третьому сеті став переломним моментом матчу? Я б не сказала, що це був переломний момент, чесно кажучи, тому що після цього я зробила рахунок 4:4. Тому я так не думаю.

Світоліна не дотисла Паоліні – Італія зрівняла рахунок у матчі Кубка Біллі Джин Кінг

Було багато довгих геймів, багато довгих розіграшів. Тому так, це той матч, через який я відчуваю розчарування, тому що, очевидно, я була попереду в цьому поєдинку, у другому сеті теж. Звичайно, так, це дуже сумно", – цитує Світоліну ВТU.

Нагадаємо, що після перемоги Марти Костюк над Елізабеттою Коччаретто (6:2, 6:3) Еліна Світоліна поступилась Жасмін Паоліні (6:3, 4:6, 4:6). У вирішальному матчі пара Людмили Кіченок та Марти Костюк програла дуету тієї ж Паоліні та Сари Еррані (2:6, 3:6). Таким чином Україна не змогла вийти у фінал Кубка Біллі Джин Кінг.

Україна програла пару Італії та не вийшла у фінал Кубка Біллі Джин Кінг