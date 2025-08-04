Еліна Світоліна поділилася думками про звитягу над Амандою Анісімовою в 1/8 фіналу турніру WTA 1000 в Монреалі.

"Я провела чудову гру в 1/8 фіналу. Рада, що змогла добре зіграти та добре рухатися, бо Аманда сильно б’є. Мені довелося бути фізично сильною. Дуже рада, що змогла добре це зробити.

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Наомі Осака – ще одна гравчиня з сильним ударом. Для мене гра проти Аманди стала гарним тренуванням. Зараз головне відновитися, відпочити розумом і тілом, бути готовою до великої битви", – наводить слова Світоліної The Tennis Letter.

Нагадаємо, у 1/8 фіналу Монреаля Еліна Світоліна обіграла 7-му ракетку світу Аманду Анісімову – 6:4, 6:1. У чвертьфіналі турніру українка зіграє проти Наомі Осаки (Японія, WTA № 49). Світоліна вчетверте в сезоні вийшла у чвертьфінал тисячника. Раніше вона дійшла до цієї стадії в Індіан-Веллсі, Мадриді та Римі.

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