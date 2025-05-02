Еліна Світоліна зустрілась із Аріною Соболенко у півфіналі турніру WTA 1000 у Мадриді. Результат та огляд зустрічі в цій новині на "Футбол +".

WTA 1000. Мадрид, Іспанія. Півфінал. Одиночний розряд

Аріна Соболенко ("нейтральна") – Еліна Світоліна (Україна) – 2:0 (6:3, 7:5)

У другому півфіналі мадридського WTA 1000 зустрілись білоруска Аріна Соболенко (нинішня перша ракетка світу) та Еліна Світоліна (17-та позиція в рейтингу WTA). На переможницю пари у фіналі вже чекає Коко Гофф, яка напередодні легко розібралась із другою ракеткою світу – Ігою Свьонтек.

Визначилась перша фіналістка "тисячника" у Мадриді – друга ракетка світу майже не мала шансів

Соболенко зі скандалом вибила в чвертьфіналі іншу українку – Марту Костюк, тож Світоліна мала шанс поквитатись із "нейтральною" білорускою. Втім, перший сет завершився на користь Соболенко (6:3). А от в другому сеті Еліна нав'язала серйозну боротьбу, довівши гру до тай-брейку. На жаль, зрівняти рахунок не вдалось – Соболенко виграла і другий сет з рахунком 7:5 та вийшла до фіналу турніру.

Варто додати, що вихід у півфінал WTA 1000 у Мадриді дозволить Еліні Світоліній піднятись на 14-те місце у світовому рейтингу. На шляху до 1/2 фіналу українка здолала британку Сонай Картал, казашку Єлену Рибакіну, грекиню Марію Саккарі та японку Моюку Учідзіму.

Костюк зупинилась за крок від півфіналу WTA 1000 у Мадриді, програвши 1-й ракетці світу – за українку мститиме Світоліна