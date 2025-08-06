Еліна Світоліна програла японці Наомі Осаці у чвертьфіналі супертурніру в Монреалі. Результат і звіт матчу – у цій новині "Футбол 24+".

WTA 1000, Монреаль (Канада), хард, 1/4 фіналу

Наомі Осака (Японія, WTA № 49) – Еліна Світоліна (Україна, WTA № 13) – 2:0 (6:2, 6:2)

Костюк з травмою знялась з матчу 1/4 фіналу WTA 1000 проти екс-росіянки

Еліна Світоліна стала останньою українкою, яка покинула престижний турнір WTA 1000 в Канаді. Перша ракетка України поступилась 49-й ракетці світу Наомі Осаці у чвертьфінальному протистоянні. Світоліна майже без шансів програла два сети поспіль з однаковим рахунком – 2:6.

Нагадаємо, що до цього з чвертьфіналу знялась Марта Костюк. Даяна Ястремська вилетіла на стадії 1/8 фіналу, а Юлія Стародубцева припинила свої виступи у 1/16 фіналу.

Наомі Осака в півфіналі зустрінеться саме з кривдницею Стародубцевої – Кларою Таусон (Данія, WTA № 19).

"Без вас усе було б інакше": Костюк підбила підсумки своїх виступів на турнірі в Торонто