Українська тенісистка Еліна Світоліна претендує на звання тенісистки, яка виконала найкращий удар місяця у WTA-турі, повідомляє прес-служба організації.

Україна впритул наблизилась до топ-10 Кубка Біллі Джин Кінг – неймовірний прогрес Світоліної і Ко після виходу в фінал

У фіналі турніру серії WTA 250 у французькому Руані наша землячка у матчі з сербкою Ольгою Даніловіч виконала ефектний форхенд*, який не залишив байдужими уболівальників.

До шорт-листа також увійшли удари Пейтон Стернс (США), Юле Німаєр (Німеччина), Аріни Соболенко (Білорусь), Мірри Андрєєвої (Росія), Катерини Синякової (Чехія), а також пари Керолайн Доулгайд/Дезіре Кравчик (США).

Аби віддати свій голос за Світоліну, необхідно під публікацією на офіційній сторінці WTA в Instagram написати у коментарях літеру "F".

Нагадаємо, у березні найкращим ударом місяця був визнаний ейс на матч-пойнті, поданий з руки Мартою Костюк у матчі проти росіянки Анни Блінкової у третьому колі "тисячника" в Маямі.

* Форхенд – удар по м'ячу після його відскоку від корту, що виконується праворуч або ліворуч від корпусу тенісиста залежно від того, чи є гравець правшою або шульгою відповідно. При цьому долоня гравця рухається вперед до м'яча.