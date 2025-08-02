Еліна Світоліна та Анна Калінска зустрілися на хардовому супертурнірі в Канаді. Результат і звіт – у цій новині "Футбол 24+".

WTA 1000, Монреаль (Канада), хард, 1/16 фіналу

Анна Калінска (WTA № 31) – Еліна Світоліна (Україна, WTA № 13) – 1:6, 1:6

Світоліна та Стародубцева здобули у Монреалі комфортні перемоги – українки вийшли до 1/16 фіналу турніру WTA 1000

Світоліна в першій зустрічі на канадському "тисячнику" впевнено обіграла так звану "нейтралку" Каміллу Рахімому (WTA № 62) – 7:5, 6:2. У другому матчі їй знову довелося зійтися на корті з "нейтральною" Анною Калінскою. Гра на ура вдалася Єліні та принесла їй розгромну перемогу менш ніж за годину.

Два брейки забезпечили першій ракетці України виграш першого сету – 6:1. У другій партії співвідношення сил між тенісистками не змінилося - Світоліна, як і раніше, вела гру і домінувала. Як наслідок, вона зробила Калінскій три брейки і знову перемогла з рахунком 6:1.

Зустріч тривала 55 хвилин.

В 1/8 фіналу Еліна зустрінеться з тенісисткою зі США Амандою Анісімовою – фіналісткою Вімблдону цього року.

Нагадаємо, раніше до 1/8 фіналу турніру в Монреалі пробилися українки Марта Костюк і Даяна Ястремська, а ось Юлія Стародубцева вибула з боротьби на цій стадії змагань.

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