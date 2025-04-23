– Еліно, насамперед вітаємо з перемогою в Руані! Ви виграли сім матчів поспіль на ґрунті – включно з двома за збірну і титулом у Руані – і не віддали жодного сету. Які емоції ви відчуваєте від такого старту ґрунтового сезону?

– Для мене ґрунтовий сезон почався досить непогано. Рада, що у мене був певний час, щоб підготуватися, тому що для мене перехід з харду на ґрунт дається найважче з усіх покриттів. Тут працюють такі маленькі м'язи, наприклад на ногах, коли ти робиш підкати до м'яча, у розтяжках працюють м'язи, які, можна сказати, надто розтягуються і можуть провокувати невеликі запалення.

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Оскільки в нас ґрунтові турніри всі дуже сильні: Штутгарт, Мадрид, Рим і потім Ролан Гаррос, то ти постійно перебуваєш у максимальних навантаженнях. І тут я дуже задоволена, що вибрала турнір у Руані, тому що я хотіла мати можливість пограти матчі, мати можливість більше увійти в ґрунтовий сезон. Тому що, наприклад, у Штутгарті, ти якщо не в першому матчі, то вже в другому, можеш зіграти проти когось із топ-10 або топ-20.

Тож це був один момент – щоб краще себе підготувати фізично, оскільки я зараз намагаюся максимально тримати свою фізичну форму в порядку. А другий момент, це те, що в Індіан-Веллсі та Маямі мені нелегко давалися перемоги, і я хотіла трохи відпрацювати свою гру, щоб не просто виходити і вигравати, а саме домінувати на корті. Тому ми, користуючись своїм досвідом, разом із тренером вирішили, що зіграти турнір у Руані буде дуже доречно.

– Паралельно з турніром у Руані проходили змагання в Штутгарті, де грали головні фаворитки ґрунтового (та й, мабуть, не тільки) сезону. Чи стежили ви за цим турніром? Чи здивувала вас перемога Остапенко у фіналі і те, як вона впоралася з Ігою Свьонтек та Аріною Соболенко?

– Так, я стежила, дивилася просто результати турніру в Штутгарті. Це завжди дуже сильний турнір, і було цікаво спостерігати, як хто починає ґрунтовий сезон.

Остапенко зіграла дуже-дуже сильно. Сто відсотків, що вона дійсно може показувати чудовий теніс. Я думаю, це зовсім не випадковість, що в неї титул на Ролан Гаррос на цьому покритті. Тому для мене не стало чимось несподіваним, що вона обіграла і Свьонтек, і Соболенко, – резюмувала Світоліна в інтерв'ю ВТУ.

Нагадаємо, за перемогу в Руані українка заробила 31 565 євро, натомість латвійка Остапенко у Штутгарті отримала чек на 142 610 євро. Тепер топові тенісистки зібралися в Мадриді, де розіграють ще більшу суму – понад 8 млн євро загалом, переможниця забере 985 тисяч.

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