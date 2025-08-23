– У перші 2 дні кваліфікаційного тижня велика увага була прикута до турніру в міксті. Було цікаво побачити серед учасників Гаеля Монфіса, але на жаль без вас. Не було бажання виступити разом на офіційному турнірі й чи була в принципі така можливість для вас?

– Я не хотіла грати цей турнір з особистих причин. Одна з них – це велика кількість гравців із країни-агресора в заявці.

Тому, мені не хотілося наражати себе на можливість грати з ними на цьому турнірі. Я і так не дуже комфортно почуваюся, знаючи, що вони є в Турі. Я проходжу на постійній основі терапію на тлі всього, що відбувається в нашій країні. Тож для мене це дуже некомфортно і перед мейджором мені хотілося б бути в балансі, наскільки це можливо.

Для мене важливо дбати про своє ментальне здоров'я, як на корті, так і за ним, і дуже не хочеться піддаватися моментам, які мене можуть вибити з рівноваги. Розумію, що там розігрувалися великі суми й просто за участь можна було отримати хороші кошти, але це не про гроші, це – про внутрішній стан, – розповіла Еліна Світоліна в інтерв'ю BTU.

Нагадаємо, що переможцями змішаного розряду на US Open-2025 стали італійці Сара Еррані та Андреа Вавассорі.

