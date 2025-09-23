Перша ракетка України Еліна Світоліна заявила, що у поточному сезоні-2025 більше не буде виступати та має плани як на міжсезоння, так і на наступну кампанію.

Світоліна знялася з турніру в Пекіні через травму – відомо, хто замінить першу ракетку України

"Останнім часом я не відчуваю себе собою. Я не в правильному емоційному стані й не готова грати, тож закінчую сезон на цьому.

З роками я зрозуміла, що цей спорт – не про гроші, славу чи рейтинги. Він про готовність битися й віддавати всі сили. Зараз же я просто не перебуваю на тому рівні – ні ментально, ні емоційно – щоб це робити.

Не кожен день має бути продуктивним, сильним чи сповненим енергії. Є важкі дні – і це не робить мене слабкою. Це лише означає, що я людина й мені потрібен час, щоб відпочити, відчути, подихати й просто бути.

Тому я даю собі простір, необхідний для відновлення й перезарядки, замість того, щоб змушувати себе. І коли я знову вийду на корт, хочу битися на повну, віддати найкраще з себе – для фанатів, для гри й для себе", – написала Світоліна в Instagram.

Еліна Світоліна у поточному рейтингу Жіночої тенісної асоціації посідає 13-те місце. Минулого тижня вона у складі збірної України зіграла у Кубку Біллі Джин Кінг, де українська команда у півфіналі зазнала поразки 1:2 від збірної Італії.

