Світоліна повідомила про проблеми та поділилася планами: "Я не відчуваю себе собою"
Еліна Світоліна оголосила про дострокове завершення сезону.
Перша ракетка України Еліна Світоліна заявила, що у поточному сезоні-2025 більше не буде виступати та має плани як на міжсезоння, так і на наступну кампанію.
"Останнім часом я не відчуваю себе собою. Я не в правильному емоційному стані й не готова грати, тож закінчую сезон на цьому.
З роками я зрозуміла, що цей спорт – не про гроші, славу чи рейтинги. Він про готовність битися й віддавати всі сили. Зараз же я просто не перебуваю на тому рівні – ні ментально, ні емоційно – щоб це робити.
Не кожен день має бути продуктивним, сильним чи сповненим енергії. Є важкі дні – і це не робить мене слабкою. Це лише означає, що я людина й мені потрібен час, щоб відпочити, відчути, подихати й просто бути.
Тому я даю собі простір, необхідний для відновлення й перезарядки, замість того, щоб змушувати себе. І коли я знову вийду на корт, хочу битися на повну, віддати найкраще з себе – для фанатів, для гри й для себе", – написала Світоліна в Instagram.
Еліна Світоліна у поточному рейтингу Жіночої тенісної асоціації посідає 13-те місце. Минулого тижня вона у складі збірної України зіграла у Кубку Біллі Джин Кінг, де українська команда у півфіналі зазнала поразки 1:2 від збірної Італії.
