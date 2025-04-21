Відбулися зміни у тенісних рейтингах WTA та ATP після завершення турнірів, які відбулися у середині квітня.

Жіноча та чоловіча тенісні асоціації (WTA та ATP) оновили свої рейтинги за підсумками минулого змагального тижня.

Тріумф Світоліної у фіналі турніру в Руані – відеоогляд матчу

У Штутгарті проходив WTA 500, де виступала лише одна українка – Даяна Ястремська. Вона знялася у поєдинку першого раунду проти латвійки Остапенко. Світоліна вперше за два сезони перемогла на турнірі WTA 250, вигравши титул змагань в Руані без жодного програного сету.

Завдяки перемозі Світоліна покращить своє положення в рейтингу – підніметься з 18-ї та 17-ту сходинку. Марта Костюк, яка знялася зі змагань у Штутгарті, втратить одразу 11 позицій (36-та). Ястремська перебуває на 46 сходинці.

Віталій Сачко залишається першою ракеткою України. В рейтингу він піднявся на три сходинки і розташувався на 253-й. Олег Приходько опустився на 345 місце, а Овчаренко залишився 351-м.

"Слава Україні!": Світоліна не стримала емоцій після першого титулу за 2 роки – кадри реакції українки на перемогу