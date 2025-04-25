WTA 1000, Мадрид, ґрунт, одиночний розряд, 1/32 фіналу

Еліна Світоліна (Україна, WTA №17) – Сонай Картал (Велика Британія, WTA №60) – 2:0 (6:3, 6:1)

Світоліна розпочинала свій виступ у Мадриді матчем проти 60-ї ракетки світу – британки Картал. Суперниці раніше не перетинались, а сьогодні Еліна була відвертою фавориткою.

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Українка виправдала свій статус, впевнено забравши перший сет. 4 гейми тривала рівна боротьба, але потім Світоліна зробила два брейки поспіль. Еліна дозволила собі віддати одну свою подачу, проте відразу забрала чужу і виграла сет 6:3.

По перерві відбулося справжнє побиття. Світоліна трощила суперницю 5:0, віддала гейм престижу і довела справу до впевненої перемоги. Матч тривав 54 хвилини, українка не зробила жодного ейса, але й припустилася лише однієї подвійної помилки.

Суперницею Світоліної у наступному колі стане переможниця пари Єлена Рибакіна (Казахстан, WTA №11) – Б'янка Андреєску (Канада, WTA №132).

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