Перша ракетка України Еліна Світоліна, яка напередодні у півфіналі "тисячника" в Мадриді поступилась Аріні Соболенко, вже готується до нового грунтового турніру. Наша землячка в середині травня виступить на WTA 500 у Страсбурзі, повідомляє офіційний сайт організації.

Поразка Світоліної від Соболенко у півфіналі WTA 1000 – відеоогляд історичної дуелі українки в Мадриді

Українка стала однією з семи тенісисток із топ-20 світового рейтингу WTA, які потрапили до основної сітки змагань.

Нагадаємо, Світоліна – дворазова чемпіонка турніру у Страсбурзі. Вперше вона перемогла тут у 2020 році, а у 2023-му, після виходу з декретної відпустки, повторила свій успіх. Еліна спробує стати першою з 2008 року, хто виграє титул у Страсбурзі тричі (останньою, кому це вдалося, була Анабель Медіна Гаррігес).

Серед інших чемпіонок Страсбурга, заявлених на турнір, є чинна переможниця Вімблдону Барбора Крейчікова, дев’ята ракетка світу Паула Бадоса та десята – Емма Наварро. Також до списку тенісисток із топ-20 увійшли Дарія Касаткіна, Беатріс Хаддад Майя та Людмила Самсонова. Знайшлося місце у "сімці" чемпіонці Australian Open-2020 Софії Кенін та фіналісткам турнірів Великого шолома Даніель Коллінз і Лейлі Фернандес.

Власниць wild card буде оголошено перед початком турніру. Матчі основної сітки розпочнуться в неділю, 18 травня.