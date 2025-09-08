Перша ракетка України Еліна Світоліна в Instagram розмістила декілька фотографій з відпочинку разом з донькою Скай.

"Мама", – лаконічно підписала світлину найкраща українська тенісистка.

Як відомо, чоловіком Світоліної є французький тенісист Гаель Монфіс. Вони розпочали стосунки у 2019 році. За два роки Еліна та Гаель одружилися. У жовтні 2022-го у пари народилася донька Скай, через що Еліна робила паузу у своїй кар’єрі.

