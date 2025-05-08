Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна готується до старту на турнірі серії WTA 1000 у Римі (Італія).

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Маючи 16-й номер посіву, вона в першому колі змагання була вільною від зустрічі. У другому раунді на Еліну чекає поєдинок з іспанською тенісисткою Джессікою Бузас Мінейро. Він відбудеться в четвер, 8 травня, орієнтовний час початку – о 16:30 за Києвом.

Напередодні першого матчу на римському тисячнику Світоліна в інстаграмі поділилася з підписниками фото- і відеозвітом про один зі своїх днів перебування в Римі.

Розпочався він у неї о 7 годині ранку, був насичений різними івентами, а також вмістив у себе тренування і відновлювальний масаж. Фінальну крапку Еліна поставила о 22:00 читанням книжки в ліжку, поставши в цікавому образі.

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