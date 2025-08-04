Перша ракетка України вкотре довела свою любов до Відкритого чемпіонату Канади, який проводиться по черзі в Торонто і Монреалі. Як відомо, у 2017 році Еліна Світоліна брала трофей на цьому турнірі.

Світоліна розбила фіналістку Вімблдона-2025 і вийшла до чвертьфіналу великого турніру в Канаді

Українка вийшла до чвертьфіналу, домігшись переконливої перемоги над американкою Анісімовою – 6:4, 6:1. Еліна вчетверте в кар'єрі дійшла до цієї стадії канадського турніру. Це другий показник серед чинних тенісисток. Кращий (п'ять чвертьфіналів) – лише у Вікторії Азаренко.

Також для Світоліної майбутній чвертьфінал стане четвертим на турнірах категорії WTA 1000 у 2025 році. Раніше вона була в топ-8 в Індіан-Веллсі, Мадриді та Римі.

У нинішньому сезоні більшу кількість чвертьфіналів на "тисячниках" має тільки Іга Свьонтек із Польщі (п'ять – Доха, Дубай, Індіан-Веллс, Маямі, Мадрид). По чотири чвертьфінали також у Мірри Андрєєвої та Аріни Соболенко.

Нагадаємо, в 1/4 фіналу турніру в Монреалі на Світоліну чекає зустріч з колишньою першою ракеткою світу і чемпіонкою чотирьох мейджорів Наомі Осакою.