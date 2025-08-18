Перша ракетка України Еліна Світоліна виступила зі зверненням перед зустріччю Володимира Зеленського з Дональдом Трампом.

"Вашингтон. Сьогодні високі ставки. Україна під тиском, але сильна. За президентом Володимиром Зеленським – увесь народ. У цьому наша сила", – написала Світоліна у своєму Instagram.

Додамо, що після зустрічі з кремлівським диктатором Путіним на Алясці Дональд Трамп вчергове змінив свою думку й тепер наполягає на територіальних поступках з боку України. Лідери країн Європи вже виступили проти такого способу догодити російському агресору, тому також проведуть зустріч з американським президентом сьогодні ввечері.

