"Досі я дуже задоволена моєю грою тут. У мене були чудові матчі на цьому турнірі, починаючи з першого кола і до сьогоднішнього дня. Найбільша мотивація для мене була на початку змагань, коли Гаель [Монфіс] сказав, що приїде мене підтримати, якщо я буду у фіналі. Тому, мабуть, він приїде завтра за мене повболівати.

Світоліна розбила румунку і стала другою фіналісткою турніру в Руані – розкішний ейс завершив побиття

Вихід у фінал – це завжди неймовірний досвід для мене, і я завжди була зосереджена саме на титулах. Я хочу виграти і на цьому турнірі. Я завжди любила грати у Франції, відчуваю тут багато підтримки і просто отримую задоволення від виступу", – цитує Світоліну Великий теніс України.

Нагадаємо, фінал турніру WTA 250 в Руані відбудеться завтра (20 квітня), початок о 16:00 за київським часом. Суперницею Світоліної стане сербка Ольга Даніловіч (WTA №39).