"Однозначно, я дуже задоволена нашим командним виступом, не лише своїм власним. Це вимагає великої команди, багатьох людей, які є тут, і мають форму української збірної, а також уболівальників. Це дуже важливе очко для нас, для нашої країни, адже ми вперше пройшли до півфіналу.

Костюк вивела Україну вперед проти Іспанії у Кубку Біллі Джин Кінг – зіграла суперечливо, але перемогла

Як мені вдалося вистояти у цьому матчі? Звісно, ​​мені допомагало те, що за моєю спиною була вся команда. Паула – чудова тенісистка та сильний боєць. Мені треба було справді завзято поборотися, щоб виграти цей матч. Я намагалася зосередитись на кожному розіграші. Підтримка на трибунах була чудовою. Тому з цього вийшла справді гарна битва.

Які очікування від півфіналу? Наша мета однозначно – це перемога. Ми тут, щоб добре виступити, щоб виграти весь турнір. Я відчуваю, що ми отримаємо багато задоволення від перебування тут. Умови на цьому турнірі ідеальні, чудово просто бути тут, а вийти у півфінал – це бонус для нас", – цитує Світоліну БТУ.

Світоліна дотиснула Бадосу і вивела Україну в історичний півфінал Кубка Біллі Джин Кінг – відомі наступні суперниці