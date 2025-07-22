"Я дуже рада, що у нас вийшло кваліфікуватись у фінальну частину. Це вперше для України. Ми готуємось, намагаємось зібрати найкращу команду, щоб не тільки приїхати туди, але і приїхати з перемогою.

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Іспанія не проста, але не найгірший варіант, тому що там є і США, які дуже сильні. Ми ще не знаємо, яка буде команда, які гравчині там будуть. Але однаково я думаю, що у нас є гарні шанси пройти. А далі вже подивимось. Це спорт – ти не знаєш, чого очікувати, але можеш тільки контролювати те, що ти підготуєшся на 100%", – резюмувала Світоліна в коментарі Суспільне Спорт.

До слова, фінальна частина Кубка Біллі Джин Кінг триватиме з 16 по 21 вересня в місті Шеньчжень (Китай). Україна та Іспанія зійдуться 17 вересня. У разі успіху "синьо-жовті" вийдуть на переможця пари Італія – Китай.

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