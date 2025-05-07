"Безумовно, для мене та моєї країни Олімпіада – дуже важлива подія. Я здобула бронзу в Токіо – першу в історії України олімпійську медаль у тенісі – та була прапороносцем у Парижі. Це ті моменти, які ти дуже цінуєш.

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Я відчуваю велику гордість за всі ті зусилля, які я доклала. Сподіваюся, мені вдасться виграти ще одну медаль, але подивимося, чи витримає моє тіло, і чи зможу я грати до Олімпіади в Лос-Анджелесі", – сказала Світоліна у інтервʼю Mutua Madrid Open.

До слова, наразі Світоліна переживає один із найкращих етапів кар'єри. 30-річна тенісистка знайшла свою гру на ґрунті й вражає успіхами на цьому покритті – після тріумфу на турнірі в Руані Еліна дійшла до 1/2 тисячника в Мадриді.

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