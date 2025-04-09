"У мене вже було два тренування тут. В принципі, цей корт дуже схожий на корт турніру в Штутгарті. У перший день було більше ґрунту, і він був трохи повільнішим, ніж зазвичай. Сьогодні вже було краще, ми провели дуже гарне тренування, змогли нормально порухатися на ґрунті.

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Швидкість середня, можна сказати, що нормальна. Сам стадіон дуже класний. Мені здається, що коли він буде заповнений уболівальниками, то буде чудова атмосфера, тому що корт так близько до трибун. Загалом тут досить комфортні умови, щоб грати.

Відсутність лідерок збірних Польщі та Швейцарії – Іги Швьонтек та Белінди Бенчіч? Я думаю, що все одно нам потрібно фокусуватися на собі, зосередитися на своїх матчах. Це перші наші офіційні матчі на ґрунті цього року, а зміна покриттів може бути не такою простою. Я намагаюся якомога швидше перейти на ґрунт і почуватися комфортно на цьому покритті.

У мене завжди фокус тільки на моїй грі, на своїх діях, на плані на матч. Ми ще будемо спілкуватися з командою і радитися. У нас є капітан і є головний тренер, які складатимуть плани на матчі проти наших суперниць. У збірної Польщі є Магда Лінетт, яка добре грає на ґрунтових кортах. У збірної Швейцарії теж є дівчата, які люблять грати на ґрунті. Тому треба фокусуватися на своїх діях і тактиці, далі намагатися реалізовувати це на корті й вигравати ці два матчі", – поділилась Світоліна у коментарі порталу Великий теніс України.

Додамо, що матчі кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг за участі збірної України відбудуться 11-12 квітня, а суперницями стануть збірні Польщі та Швейцарії (11 та 12 квітня відповідно).

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