WTA 1000 Монреаль (Канада). Перше коло

Камілла Рахімова (Росія, WTA № 62) – Кайла Кросс (Канада, WTA № 262) – 2:1 (4:6, 6:3, 6:2)

Переможець Вімблдону та володар Кубка Девіса оголосив про завершення кар'єри після поразки на турнірі в Торонто

Перша ракетка України Еліна Світоліна, яка як десята сіяна перший раунд змагань у Монреалі пропускала, отримала суперницю у другому колі турніру категорії WTA 1000 з призовим фондом понад 5 млн доларів. Її опоненткою стане росіянка Камілла Рахімова, яка в 1/64 фіналу дотисла представницю Канади Кайлу Кросс.

Цікаво, що Рахімова, яка пробилася в основну сітку через кваліфікацію, буде для Світоліної "темною конячкою" – раніше тенісистки не зустрічались між собою.

Нагадаємо, минулого року на турнірі в Торонто (в цих двох канадських містах змагання щорічно чергуються) Еліна завершила виступи на стадії другого кола, поступившись іншій українці, Марті Костюк. Переможниця турніру у Монреалі отримає тисячу рейтингових очок і 750 тисяч доларів призових.

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