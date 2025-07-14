Еліна Світоліна залишається однією з претенденток на путівку до WTA Finals.

Перша ракетка України після Вімблдонського турніру, на якому вона дійшла до третього раунду, посідає десяте місце у новій версії Чемпіонських перегонів WTA сезону 2025 року. Світоліна має у своєму активі 2371 заліковий бал.

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Нагадаємо, що вісім найкращих тенісисток за підсумками року стануть володарками путівок на Підсумковий турнір WTA. Цього року його буде проводити Ер-Ріяд (1-8 листопада).

Еліна у порівнянні з попередньою версією рейтингу втратила одну позицію. На сьогодні останнє прохідне місце на WTA Finals посідає Жасмін Паоліні з Італії, у якої 2736 балів.

Зауважимо, що Даяна Ястремська у таблиці Чемпіонських перегонів WTA має 22-гу позицію (1262 балів), а Марта Костюк знаходиться на 29-му місці (1010 очок).

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