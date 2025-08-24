Всесвітня тенісна асоціація оприлюднила новий рейтинг. Які позиції посідають українські тенісистки – читайте в цій новині на "Футбол 24+".

В рейтингу жіночого тенісу відбулися зміни після результатів останнього тижня. Стали відомі нові позиції українських тенісисток в оновленій таблиці WTA.

"Були великі проблеми з ногою": Світоліна прокоментувала готовність до US Open-2025

15. Еліна Світоліна (-2 позиції)

28. Марта Костюк (+1 позиція)

31. Даяна Ястремська (+1 позиція)

68. Юлія Стародубцева (-2 позиції)

135. Ангеліна Калініна (+1 позиція)

171. Дарія Снігур (+1 позиція)

202. Олександра Олійникова (-11 позицій)

270. Анастасія Соболєва (+2 позиції)

268. Валерія Страхова (без змін)

360. Леся Цуренко (+1 позиція)

В топ-10 світового рейтингу змін не відбулося. Нейтральна білоруска Соболенко залишилася на першій позиції. Слідом за нею розмістилися полька Іга Свьонтек та американка Коко Гофф.

1. Аріна Соболенко (нейтральна)

2. Іга Свьонтек (Польща)

3. Коко Гофф (США)

4. Джессіка Пегула (США)

5. Мірра Андрєєва (нейтральна)

6. Медісон Кіз (США)

7. Чжен Цінвень (Китай)

8. Жасмін Паоліні (Італія)

9. Аманда Анісімова (США)

10. Єлєна Рибакіна (Казахстан)

Українські тенісистки отримали суперниць в основній сітці US Open – одразу дві росіянки