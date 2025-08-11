Еліна Світоліна та Барбора Крейчікова зустрілися у 1/32 фіналу турніру WTA 1000. Результат та звіт – у цій новині "Футбол 24+".

WTA 1000, Цинциннаті (США), хард, 1/32 фіналу

Барбора Крейчікова (Чехія, WTA № 80) – Еліна Світоліна (Україна, WTA № 13) – 2:6, 6:4, 6:3

Світоліна, Костюк та Ястремська дізналися перших суперниць на супертурнірі в Цинциннаті

Світоліна впевнено забрала перший сет, який розпочала з трьох поспіль виграних геймів. У другій партії за рахунку 1:1 суперниці обмінялися брейками, а за 3:3 українка не втримала свою подачу – Крейчіковій цього виявилося досі для перемоги у партії. У вирішальному третьому сеті Еліна дозволила Барборі піти вперед (було 1:1, а стало 4:1), але забрала її гейм та до останнього намагалася наздогнати. На жаль, Крейчікова на досвіді свого вже не відпустила.

Матч тривав 2 години 4 хвилини.

Це була третя очна зустріч тенісисток. Барбора Крейчікова втретє виграла у Еліни Світоліної.

Турнір у Цинциннаті став останнім для Світоліної перед US Open 2025, який стартує 24 серпня.

"Сподіваюсь, росіяни вб'ють всіх українців": Світоліна показала погрози, які отримала після поразки Осаці